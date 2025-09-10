Солнечный ветер всё ещё может быть немного усиленным.

10 сентября геомагнитная обстановка будет преимущественно тихая, возможны лишь кратковременные всплески.

По данным SpaceWeatherLive, средний ожидаемый Kp-индекс на период с 9 по 11 сентября не превышает 2,67, что существенно ниже порога для магнитной бури уровня G1. Это означает, что сильных геомагнитных возмущений не ожидается.

Тем не менее, Британская гелогическая служба предупреждает, что солнечный ветер всё ещё может быть немного усиленным - из-за влияния корональной дыры возможны отдельные активные промежутки вечером или ночью. Однако к концу дня ветровая активность спадёт, и к началу 11 сентября геомагнитная обстановка вернётся в тихий режим

Таким образом, 10 сентября Земля будет находится в зоне относительно спокойной космической погоды: существенных угроз для спутников, GPS-навигации, связи или сетей нет, а метеозависимые люди, скорее всего, не испытают ярко выраженного дискомфорта.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури делятся на уровни от G1 до G5, где G1 означает слабые возмущения, а G5 — самые мощные и экстремальные. Бури категории G1 фиксируются при значении Kp-индекса 5 и относятся к наименее опасным проявлениям солнечной активности. Подобные события происходят довольно регулярно — несколько десятков раз в год. Обычно они не оказывают серьезного влияния на работу систем и здоровье людей, но метеочувствительные люди могут ощущать усталость, головные боли или перепады давления.

