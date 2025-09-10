С одним из украинских городов связано важное историческое событие.

Рош ха-Шана - это день, когда евреи отмечают начало года, новолетие, торжество длится два дня. Как правило, выпадает на сентябрь или октябрь, и в 2025-м году праздник будут встречать с 22 по 24 сентября.

Что за праздник Рош ха-Шана - история и значение

У иудеев есть два календаря - библейский и гражданский. Оба из них верные, просто используются для разных целей. По Танахе (еврейской Библии) первый месяц называется "Нисан" или "Авив", когда евреи вышли из Египта. В григорианском календаре он тождественен апрелю-маю, и хасиды в этот период отмечают Песах - день, когда еврейский народ был освобожден от рабства. От месяца Нисана считают праздники, заповеди и исторический календарь.

Однако начало нового года хасиды отмечают в другое время - осенью, когда начинается месяц "Тишрей". Евреи считают, что именно в этот день, который позже стал праздником Рош ха-Шана, был сотворен мир и первый человек Адам. Иудеи верят, что в эту дату Бог "пересматривает" судьбы людей. От Тишрея считают годы правления царей, юбилеи, сельскохозяйственные циклы, финансовые обязательства.

Кроме Рош ха-Шана, есть еще один важный праздник - Йом Кипур. Его празднуют на десятый день Тишрея, то есть, через 10 дней после Рош ха-Шана. Евреи верят, что этой датой заканчивается период покаяния, а Бог выносит окончательный вердикт относительно деяний людей на Земле.

Как отмечают Рош ха-Шана: традиции

Рош ха Шана 2025, как и этот же праздник в любом другом году, имеет свои характерные традиции. Например, хасиды посещают службы в синагогах, откуда доносится трубление в шофар - музыкальный инструмент, который используется во время ритуалов. Считается, что именно этот звук призывает евреев явиться на Божий суд и покаяться.

Иудеи на Рош ха-Шана желают друг другу, чтобы Господь вписал их имена в "Книгу жизни". Такое пожелание очень ценно, потому что, согласно еврейским верованиями, в "Дни покаяния", то есть в период с Рош ха-Шана до Йом Кипура, Господь открывает три книги:

Книга жизни - для имен праведников, которым Бог подарит благополучие и счастливую жизнь в Новом году;

Книга смерти - для имен злодеев, не заслуживающих благословения;

Промежуточная книга - для всех остальных, чья судьба будет решена на Йом Кипур.

Таким образом получается, что когда человеку желают быть вписанным в Книгу жизни, то надеятся, что Бог подарит ему счастье, удачу и финансовый успех.

Кроме пожеланий, на Рош ха-Шана принято есть халу с медом и яблоки. Над хлебом читают молитвы, а затем обмакивают в мед.

Существует еще один обряд, основанный на одном из высказываний пророка Михея. Обряд называется "ташлих". Суть его в следующем - после полудня в первый же день Рош ха-Шана (но если праздник выпал на субботу, то на второй) евреи собираются у водоема и читают полный стих пророка и другие молитвы. Иудеи верят, что воды унесут все грехи и очистят души верующих.

Где в Украине отмечают Рош ха Шана - почему Умань

Ежегодно паломники приезжают в Умань именно на праздник Рош ха-Шана. Город интересует евреев, как исторический памятник и "место силы". Дело в том, что именно в Умани находится могила человека, который основал хасидизм в Винницкой области - Ребе Нахмана.

Ребе Нахман родился в XVIII веке в Хмельницкой области, в поселке Меджибож. За свою жизнь несколько раз менял место жительства, но именно Брацлав Винницкой области стал последним пристанищем хасида, где он передал свое учение последователям. За это его прозвали "Нахман из Брацлава".

Незадолго до своей кончины переехал в Умань, где в 1768-м году произошло восстание украинских казаков против польских властей. Однако, кроме поляков, пострадали и евреи, поэтому Ребе Нахман говорил, что "души умерших за веру ждут его". В 1810-м году Ребе заболел туберкулезом и вскоре умер. Его тело было захоронено на еврейском кладбище - рядом с могилами иудеев, погибших во время восстания гайдамаков в Умани. Сейчас это место - цель паломничества хасидов со всего мира, особенно во время крупных еврейских праздников.

