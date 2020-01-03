В Ривном пьяный мужчина выпал из окна при попытке оригинально поздравить друзей с новым годом

Пострадавшего доставили в больницу с кататравмой, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

На улице Бухала в Ровно нетрезвый мужчина выпал из окна и был госпитализирован.

Как сообщает местный сайт «Все», инцидент произошел первого января в два часа ночи.

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Мужчина попытался оригинально поздравить друзей с Новым годом. Для этого он хотел вылезти на трубу, но сорвался с окна второго этажа и полетел вниз.

Пострадавшего доставили в больницу с кататравмой. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области после празднования Нового года женщина убила ножом своего мужа.