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В Ривном пьяный мужчина выпал из окна при попытке оригинально поздравить друзей с новым годом

05:23, 03 января 2020
Происшествия
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В Ривном госпитализировали мужчину, выпавшего из окна на новый год / фото: УНИАН

Как сообщает местный сайт «Все», инцидент произошел первого января в два часа ночи.

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Мужчина попытался оригинально поздравить друзей с Новым годом. Для этого он хотел вылезти на трубу, но сорвался с окна второго этажа и полетел вниз.

Пострадавшего доставили в больницу с кататравмой. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области после празднования Нового года женщина убила ножом своего мужа.

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Теги: #Новый год#Ривне