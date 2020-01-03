В Ривном пьяный мужчина выпал из окна при попытке оригинально поздравить друзей с новым годом
05:23, 03 января 2020Происшествия
13 0
Пострадавшего доставили в больницу с кататравмой, все обстоятельства инцидента устанавливаются.
В Ривном госпитализировали мужчину, выпавшего из окна на новый год / фото: УНИАН
На улице Бухала в Ровно нетрезвый мужчина выпал из окна и был госпитализирован.
Как сообщает местный сайт «Все», инцидент произошел первого января в два часа ночи.
Читайте такжеВ Ривне на уроке умерла школьница
Мужчина попытался оригинально поздравить друзей с Новым годом. Для этого он хотел вылезти на трубу, но сорвался с окна второго этажа и полетел вниз.
Пострадавшего доставили в больницу с кататравмой. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Одесской области после празднования Нового года женщина убила ножом своего мужа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter