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В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавшие

16:56, 02 января 2020
Происшествия
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Копы изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль / УНИАН

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, правоохранителям поступило сообщение о драке у дома на улице Большой Васильковской, что на Печерске.

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Предварительно полиция установила, что между участниками инцидента возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы двое человек получили касательные ранения.

Правоохранители с места инцидента изъяты гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников конфликта доставлены в Печерское управление полиции.

По факту конфликта открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Теги: #полиция#Киев#стрельбапогода в Киеве