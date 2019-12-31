В Карпатах горел отель, где год назад во время пожара погиб человек

Огонь уничтожил деревянный двухэтажный коттедж.

В ночь на 31 декабря в селе Яблуница Ивано-Франковской области произошел пожар на территории гостиничного комплекса "Простоквашино".

Об этом сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС.

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Пожар возник в 1:19 вторника. Огонь успел уничтожить деревянный двухэтажный коттедж. Спасен один деревянный коттедж и одна деревянная постройка.

Предварительная причина пожара устанавливается.

Напомним, в этом же гостиничном комплексе "Простоквашино" в ночь на 23 декабря 2018 года произошел пожар. Во время тушения пожара тогда обнаружили тело человека.