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В Карпатах горел отель, где год назад во время пожара погиб человек

11:15, 31 декабря 2019
Происшествия
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Пожар в гостинице "Простоквашино" / фото pixabay.com

Об этом сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС. 

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Пожар возник в 1:19 вторника. Огонь успел уничтожить деревянный двухэтажный коттедж. Спасен один деревянный коттедж и одна деревянная постройка.

Предварительная причина пожара устанавливается.

Напомним, в этом же гостиничном комплексе "Простоквашино" в ночь на 23 декабря 2018 года произошел пожар. Во время тушения пожара тогда обнаружили тело человека.

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Теги: #Ивано-Франковск#пожежа