В Киеве в новогоднюю ночь ряд маршруток будет работать до 5 часов утра

31 декабря, 1 января и 7 января возможны ограничения на вход для пассажиров на станции метро «Золотые ворота» на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

В Киеве ряд маршрутных такси в новогоднюю ночь будут работать до 5 часов утра.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

Так, до 5:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220,234, 500, 502, 516, 550, 586.

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Также в мэрии напомнили, что в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года метро и пассажирский наземный транспорт будут работать дольше.

График последних отправлений транспорта от конечных остановок - по ссылке: https://kpt.kyiv.ua/news/new-year-night.

Кроме того отмечается, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями: троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше. 31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, может быть ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота» на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.