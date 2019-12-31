В Киеве девушка погибла страшной смертью (фото, видео)

Подробности трагедии выясняются.

В ночь на 31 декабря в Киеве по адресу проспект Академика Палладина, 21, произошел жуткий инцидент. В результате падения с высоты погибла девушка. Для разбирательств на место направились правоохранители.

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Все произошло около 00:40, сообщает "Информатор". По предварительной информации правоохранителей, 28-летняя девушка проживала в квартире на 13 этаже 16-этажного дома. В момент случившегося в квартире также находился и ее муж. Девушка вышла на балкон, чтобы развесить белье, и по неизвестным причинам выпала из окна.

Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие врачи были бессильны. Также на место выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Именно правоохранителям предстоит выяснить, был это несчастный случай или суицид. Подробности трагедии выясняются.

Ранее в Днепровском районе Киева активисты и полиция пресекли попытку суицида мужчины.