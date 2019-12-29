В Ривне будут судить 30-летнего серийного насильника

З0-летнему мужчине инкриминируют три изнасилования и три покушения на это преступление.

В городе Ривне будут судить 30-летнего серийного насильника, которого подозревают в совершении трех изнасилований и трех покушений на это преступление.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, соответствующее уголовное производство 28 декабря направлено в суд.

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«Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста. В начале августа мужчина уведомлен о подозрении в совершении трех изнасилований по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины и трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15, частью 2 статьи 115 УК (покушение на изнасилование)», - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.