На Хмельнитчине в результате ДТП с участием сотрудника СБУ погибли двое пешеходов

Правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля, совершил наезд на двоих пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Мужчина и женщина погибли на месте аварии.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области, в результате которого погибли двое пешеходов. Читайте такжеПьяная пенсионерка на Mitsubishi протаранила маршрутку в Киеве, есть пострадавшие (видео) Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По предварительной информации, 25 декабря около 20 часов правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля марки Daewoo Lanos, совершил наезд на двоих пешеходов - мужчину и женщину. «Потерпевшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия», - говорится в сообщении. Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости. Процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству осуществляет военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Как сообщал УНИАН, во Львове водитель за рулем Mercedes протаранил автомобиль полицейских, после чего скрылся с места происшествия на глазах у растерявшихся стражей порядка.

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