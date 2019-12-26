Под Николаевом фура "утопила" понтонный мост (видео)

Сообщается, что из бака в реку вылилось топливо.

В селе Пересадовка Витовского района Николаевской области в четверг утром груженая контейнером фура буквально "утопила" понтонный мост.

Об этом сообщают "Новости-N".

Как отмечается, под весом груженой фуры один из понтонов был утоплен. При этом у большегруза пробило топливный бак, из которого топливо вылилось в реку.

По информации издания, из-за инцидента движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.

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Как сообщал УНИАН, мост, который обрушился в Харькове, полтора года был в аварийном состоянии.