Обрушившийся в Харькове мост полтора года как в аварийном состоянии – специалист

По словам специалиста, мост получил четвертую категорию изношенности из пяти возможных.

Мост, который обрушился в Харькове, полтора года был в аварийном состоянии.

Об этом Громадскому рассказал проректор по научной работе Харьковского автодорожного института Виктор Богомолов.

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По его словам, мост был в аварийном состоянии не только на участке, который обвалился.

В мае 2018 года ему присвоен статус «конструкция ограниченной трудоспособности», то есть аварийная. Мост получил четвертую категорию изношенности из пяти возможных.

«Среди многих выявленных в процессе обследования дефектов, которые были приведены в отчете и заключении, имеются значительные дефекты ригеля промежуточной опоры (которая разрушилась во время аварии - УНИАН)», - сказал Богомолов.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.

В «Укравтодоре» заявили, что аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

В компании отметили, что проведенная в мае 2018 года экспертиза показала, что мост работоспособен и не относится к категории аварийных. Мост построен в 1977 году.