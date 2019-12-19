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В Киеве жестоко убили женщину, ее нашли обнаженной возле авто (фото)

12:43, 19 декабря 2019
Происшествия
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Тело нашли возле озера / facebook.com/dtp.kiev.ua

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Убийство произошло недалеко от дома женщины, тело утром 19 декабря нашли прохожие.

Женщина была почти полностью без одежды. Участок, где произошло убийство, очень хорошо просматривается с дороги и окружающих домов. 

facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее на улице Институтской в Киеве в результате острого коронарного синдрома в нескольких кварталах от места проведения акций протеста умер мужчина.

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Теги: #Киев#убийствопогода в Киеве