В Киеве жестоко убили женщину, ее нашли обнаженной возле авто (фото)
12:43, 19 декабря 2019Происшествия
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Женщина была почти полностью без одежды.
Тело нашли возле озера / facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве в районе Кадетского Гая жестоко убили женщину. Тело нашли возле авто убитой на берегу озера.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Убийство произошло недалеко от дома женщины, тело утром 19 декабря нашли прохожие.
Женщина была почти полностью без одежды. Участок, где произошло убийство, очень хорошо просматривается с дороги и окружающих домов.
facebook.com/dtp.kiev.ua
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