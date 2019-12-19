В Киеве жестоко убили женщину, ее нашли обнаженной возле авто (фото)

Женщина была почти полностью без одежды.

В Киеве в районе Кадетского Гая жестоко убили женщину. Тело нашли возле авто убитой на берегу озера.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Убийство произошло недалеко от дома женщины, тело утром 19 декабря нашли прохожие.

Женщина была почти полностью без одежды. Участок, где произошло убийство, очень хорошо просматривается с дороги и окружающих домов.

Ранее на улице Институтской в Киеве в результате острого коронарного синдрома в нескольких кварталах от места проведения акций протеста умер мужчина.