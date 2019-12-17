На улице Институтской в Киеве умер мужчина
16:51, 17 декабря 2019Общество
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Правоохранители отмечают, что смерть мужчины не связана с акциями протеста.
В полиции отметили, что смерть не связана с акциями протеста у Рады \ facebook.com/mvs.gov.ua
На улице Институтской в Киеве в результате острого коронарного синдрома в нескольких кварталах от места проведения акций протеста умер мужчина.
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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня в 11.30 медики получили информацию о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (в нескольких кварталах от места проведения акций) стало плохо.
Мужчина скончался в карете «скорой помощи». Согласно предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
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