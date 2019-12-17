На улице Институтской в Киеве умер мужчина

Правоохранители отмечают, что смерть мужчины не связана с акциями протеста.

На улице Институтской в Киеве в результате острого коронарного синдрома в нескольких кварталах от места проведения акций протеста умер мужчина. Читайте такжеВозле парламента разблокировано движение транспорта Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня в 11.30 медики получили информацию о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (в нескольких кварталах от места проведения акций) стало плохо. Мужчина скончался в карете «скорой помощи». Согласно предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

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