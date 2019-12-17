На Харьковщине осудили диверсанта за попытку совершения теракта на водоканале

Злоумышленник планировал заложить 2 кг тротила в непосредственной близости к емкости с хлором, которая задействована в системе очистки воды.

Лозовским горрайонным судом Харьковской области к пяти годам лишения свободы приговорили диверсанта за попытку совершения теракта на КП «Харьковводоканал».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По сведениям спецслужбы, житель Краснограда был завербован спецслужбами РФ для совершения теракта в регионе.

«По поручению кураторов он должен был привести в действие взрывное устройство на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в Лозовском районе. Взрывчатку мощностью 2 килограмма тротила злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости к емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды», - говорится в сообщении.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили приведение в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника.

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Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (законченное покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины, и приговорен к пяти годам лишения свободы.