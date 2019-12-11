Патрульные спасли парня, который хотел прыгнуть с моста из-за проблем (фото)

Полицейские прибыли на место за считанные минуты.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области патрульные спасли жизнь 29-летнему парню, который пытался прыгнуть с моста.

Читайте такжеВ Ривне при загадочных обстоятельствах погибла мать троих детей (видео)Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что 11 декабря, около 09.50 часов в отдел полиции от случайного свидетеля поступило сообщение о том, что на Новоплановском мосту молодой человек пытается совершить самоубийство.

«Группа реагирования патрульной полиции прибыла на место происшествия за считанные минуты и остановила парня как раз тогда, когда он пытался перелезть через перила», – говорится в сообщении.

Свой поступок парень объяснил тем, что у него накопились проблемы, которые он не может самостоятельно решить.

«Полицейские пригласили парня на разговор и заверили, что все невзгоды пройдут, а жизнь нужно ценить», – отметили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве парень написал записку маме и выпрыгнул из окна.