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Патрульные спасли парня, который хотел прыгнуть с моста из-за проблем (фото)

15:39, 11 декабря 2019
Происшествия
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Парень рассказал, что у него накопились проблемы, которые он не может самостоятельно решить / npu.gov.ua

Читайте такжеВ Ривне при загадочных обстоятельствах погибла мать троих детей (видео)Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что 11 декабря, около 09.50 часов в отдел полиции от случайного свидетеля поступило сообщение о том, что на Новоплановском мосту молодой человек пытается совершить самоубийство.

«Группа реагирования патрульной полиции прибыла на место происшествия за считанные минуты и остановила парня как раз тогда, когда он пытался перелезть через перила», – говорится в сообщении.

Свой поступок парень объяснил тем, что у него накопились проблемы, которые он не может самостоятельно решить.

«Полицейские пригласили парня на разговор и заверили, что все невзгоды пройдут, а жизнь нужно ценить», – отметили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве парень написал записку маме и выпрыгнул из окна.

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Теги: #полиция#самоубийство