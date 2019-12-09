"Я – Геркулес": в Киеве парень написал записку маме и выпрыгнул из окна

Детали случившегося выясняются.

Утром 9 декабря в Киеве по адресу бульвар Ярослава Гашека, 8а 22-летний парень выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался на месте.

Читайте такжеВ Харькове парень перерезал себе горло и выпрыгнул из окна – полицияКак сообщает Информатор, около 06:30 на линию экстренных служб обратился прохожий, который сообщил, что услышал звук падения, а после обнаружил тело без признаков жизни.

Как выяснили правоохранители, погибший проживал в этом же доме на 8 этаже. Родители парня рассказали, что у него были психические расстройства. Самого происшествия они не видели, лишь слышали громкий звук падения.

При осмотре помещения нашли записку непонятного характера с текстом «Люблю тебя, мама. Я – Геркулес».

На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Ранее УНИАН сообщал, как в Херсоне 10-летний мальчик обиделся на маму и повесился.