Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области (фото)

Побег совершили осужденные за кражу и изготовление наркотиков.

Двое заключенных сбежали из исправительного учреждения на Житомирщине.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, правоохранители устанавливают местонахождение осужденных, которые в ночь с 8 на 9 декабря покинули место отбывания наказания в Райковской исправительной колонии.

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Место отбывания наказания самовольно покинул Моисеенко Николай Николаевич, 1980 года рождения, уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с. Великая Фосня Овручского района. Мужчина был осужден по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Его приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые.

Был одет в серую куртку.

Также среди разыскиваемых - Мазуренко Геннадий Павлович, 1985 года рождения, уроженец с. Заболоть Радомышльского района.

В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что из исправительной колонии на Львовщине 3 сентября совершили побег двое осужденных, которые, по данным полиции, могут двигаться в направлении Киева.