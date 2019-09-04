Из львовской колонии сбежали двое рецидивистов, они могут двигаться в направлении Киева (фото)

Полиция проводит усиленную проверку всех транспортных средств на территории области.

Из исправительной колонии на Львовщине 3 сентября совершили побег двое осужденных, которые, по данным полиции, могут двигаться в направлении Киева.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Как сообщается, заключенные, совершившие побег, были осуждены за изнасилование и разбой и изготовление наркотических средств.

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«3 сентября из Николаевской колонии №50 Львовской области - сбежали осужденные:

Бортовенко Виталий Андреевич 1999 года рождения, житель Киева, осужденный в 2017 году по ст. 153 ч.1 (удовлетворение половой страсти неестественным способом), ст. 187 ч.1 (разбой).

Приметы: низкого роста до 170 см., волосы светло-русые, глаза - синие, татуировки на левой руке: надпись «золото» и на правой руке надпись «золото», на пальцах левой руки цифры - «1» «9» «9» «9».

Дмитрук Павел Васильевич 1992 года рождения, житель Житомирской области, осужденный в 2019 году по ст. 309 ч.2 (незаконное производство наркотических средств).

Приметы: низкого роста до 170 см., волосы черные, глаза - карие, татуировка на правой руке: «тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор»», - отмечается в сообщении Зинкевича.

Жителей области призывают сообщить о возможном местонахождении беглецов и сообщают, что по имеющейся информации, зеки-беглецы заказывали такси из Николаева в Киев и еще несколько направлений, однако от поездки отказались.

«Фирмам такси информация предоставлена, их предупредили. По области работает полиция и просит остановиться транспортные средства, проверяет на наличие данных лиц, граждан просят с пониманием отнестись к данным мерам», - отмечается в сообщении.

Справка. Николаевская исправительная колония (№50) находится в селе Заклад Николаевского района Львовской области.

Колония минимального уровня безопасности с общими условиями содержания (для содержания мужчин, осужденных к лишению свободы на определенный срок).