В днепровской больнице нашли труп

На теле покойного было ножевое ранение в грудь.

В четверг, 5 декабря, в городской больнице №6 в Днепре обнаружили труп мужчины.

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Об этом Obozrevatel сообщила спикер Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Тело мужчины возрастом около 50 лет нашли под железобетонными плитами на территории больницы.

Для того, чтобы вытащить тело , пришлось вызывать Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, труп пролежал в больнице более суток. Погибший, вероятно, бездомный.

Судебно-медицинские эксперты начали проводить экспертизы и устанавливать причину смерти мужчины.

Как сообщал УНИАН, в районной больнице города Богданович (Свердловская область РФ) санитары стирали одноразовое белье из морга и выдавали потом живым пациентам, хотя по правилам его следует утилизировать.