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Пожар в одесском колледже: спасатели всю ночь разбирали завалы, искали тела (видео)

07:48, 06 декабря 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спасателям пришлось работать всю ночь, проходя метр за метром опасное здание. Внутри помещения они обнаружили тело женщины и передали его правоохранителям.

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Сейчас пропавшими без вести считаются 13 человек.

Ночью правоохранители также нашли женщину, которая считалась пропавшей во время пожара.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки.

14 людей числятся пропавшими без вести. Сегодня вечером под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа. В больницах остаются 26 пострадавших.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #Одесса#пожар#колледжпогода в Одессе