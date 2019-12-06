Пожар в колледже Одессы: найдена женщина, считавшаяся пропавшей во время пожара

Продолжаются поиски еще 12 человек, которые считаются пропавшими без вести во время пожара.

Правоохранители нашли женщину, считавшуюся пропавшей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено местонахождение женщины, 1981 г.р.

Отмечается, что связь с ней была потеряна, и она считалась пропавшей без вести, но с ней все в порядке. Эта женщина не была вчера в здании колледжа.

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В настоящее на месте пожара продолжаются следственные действия.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Продолжаются поиски еще 12 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14 человек числились пропавшими без вести. Сегодня вечером под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа.

На сегодняшний день в больницах остаются 26 пострадавших.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.