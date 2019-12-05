В Одесской ОГА назвали вероятную причину масштабного пожара в колледже

Сейчас существует большая угроза обрушения стен здания.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинителя.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время существует большая угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как такая угроза будет снята.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы возник пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

По предварительным данным, не установлено местонахождение 15 человек, которые могли быть в колледже во время пожара. Кроме того, погибла 17-летняя ученица колледжа.