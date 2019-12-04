Пожар в колледже в Одессе: местонахождение 15 человек неизвестно

Как сообщили в мэрии Одессы, в результате пожара пострадали 26 человек, из которых один человек скончался.

В Одессе на данный момент не установлено местонахождение 15 человек, которые, предположительно, находились в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса во время пожара.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун.

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«Действительно, поступила информация по установлению местонахождения еще около 15 человек», - отметил Ковтун.

Как сообщили в мэрии Одессы, в результате пожара пострадали 26 человек, один человек из которых - 17-летняя студентка умерла. В числе доставленных в больницу - 16 учеников.

По неофициальным данным, в числе пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров и ученый секретарь учреждения Галина Иванович. Они во время пожара были в помещении. Также неизвестно местонахождение нескольких учеников и сотрудников колледжа.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии, во время пожара пострадали более 20 человек, из которых 9 - дети. Также сообщалось о гибели 33-летней сотрудницы колледжа.

Спасатели локализовали пожар на площади 4 тыс. кв. метров. Его ликвидация продолжается.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.