Пожар в одесском колледже локализован - ГСЧС

Спасатели локализовали пожар в одесском колледже на площади 4 тыс. квадратных метров.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенном в центре города, локализован на площади 4 тыс. кв. метров.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области,

Как отмечается, в числе пострадавших – шестеро пожарных.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии, при пожаре пострадало более 20 человек, из которых 9 – дети. Погибла преподаватель колледжа.