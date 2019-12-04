Пожар в одесском колледже локализован - ГСЧС
15:44, 04 декабря 2019Происшествия
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Спасатели локализовали пожар в одесском колледже на площади 4 тыс. квадратных метров.
Пожар локализован на площади 4 тыс. квадратных метров / od.dsns.gov.ua
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенном в центре города, локализован на площади 4 тыс. кв. метров.
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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области,
Как отмечается, в числе пострадавших – шестеро пожарных.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии, при пожаре пострадало более 20 человек, из которых 9 – дети. Погибла преподаватель колледжа.
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