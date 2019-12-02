Оба – бывшие бойцы АТО: СМИ сообщили фамилии двух задержанных по подозрению в убийстве ребенка в Киеве

Одного из подозреваемых охарактеризовали, как лучшего снайпера.

Задержанные по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка и покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в 8-м отдельном батальоне «Аратта».

Данную информацию подтвердил командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт, пишет Обозреватель.

Читайте такжеАваков об убийстве ребенка в Киеве: задержаны стрелок и его сообщники«И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

По его словам, Андрей Лаврега с позывным «Тихий» был бойцом батальона до 1 июня текущего года.

«Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко… Невероятный парень, с которого, если бы не эта ситуация, надо было брать пример. Абсолютно контролируемый дисциплинированный парень. Если уж и с ним это случилось – начал стрелять в центре города, – то дела совсем плохи. У меня сейчас сердце кровью обливается», – отметил Гергерт.

При этом он добавил, что второй задержанный – Семенов, уроженец Одесской области, был другом Лавреги, но он его не помнит.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского областного совета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.