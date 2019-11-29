В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги (фото, видео)

По заключению специалистов, для подрыва банкомата злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

В Харьковской области полицейские устанавливают лиц, которые ночью взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что на улице Свитанковий в городе Первомайском произошел взрыв банкомата, поступило в районную полиции 29 ноября в 2:59.

На место выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Первомайского отдела полиции, сотрудники местной прокуратуры, эксперты, работники кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, передвижная криминалистическая лаборатория.

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При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и украли четыре кассеты с деньгами.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма похищенных средств устанавливается.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Видео: ГУ Национальной полиции в Харьковской области

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 ноября в селе Черкасская Лозовая Харьковской области неизвестные ночью взорвали банкомат.