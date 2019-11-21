В Харьковской области неизвестные ночью взорвали банкомат (фото, видео)

Пострадавших в результате взрыва нет. Сумма ущерба устанавливается.

В селе Черкасская Лозовая Харьковской области неизвестные ночью взорвали банкомат.

Читайте такжеВ Харькове и пригороде неизвестные взорвали два банкомата (фото, видео)Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о взрыве банкомата в здании на улице Первого мая поступила в полицию сегодня в 03:15.

Установлено, что взрыв произошел в результате закладки самодельного взрывного устройства в банкомате. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сообщение зарегистрировано в Едином учете Дергачевского отдела полиции. Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время работниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к событию лиц.

Ранее УНИАН сообщал, как в Запорожье воры-неудачники не смогли забрать деньги из взорванного банкомата.