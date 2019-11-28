В Тернопольской области поезд смертельно травмировал женщину, которая стояла возле рельсов с поднятой рукой

Пожилая женщина погибла на месте инцидента.

В Тернопольской области грузовой поезд смертельно травмировал женщину, которая по неизвестным причинам стояла возле железнодорожной колеи с поднятой рукой.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, чрезвычайное происшествие случилось в Збаражском районе 27 ноября около 20.30.

По предварительной информации, грузовой поезд «Гречаны-Николаев-Днестровский» с 48 гружеными вагонами двигался со скоростью 50 км/ч в направлении станции «Тернополь».

В селе Максимовка машинист увидел силуэт человека, женщина стояла возле рельсов с поднятой рукой. На звуковые сигналы женщина не реагировала. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось. Правая часть локомотива зацепила женщину, которая от полученного удара погибла на месте.

Установлено, что погибшая - жительница Тернополя (1956 года рождения).

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 276 ч. 2 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть).