На выезде из Одессы из-за тумана столкнулись 11 автомобилей (фото)

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека.

Сегодня на выезде из Одессы из-за тумана столкнулись 11 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, на Киевской трассе в районе торгового центра «Новая линия» в условиях густого тумана произошло столкновение 11 автомобилей.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека.

На месте происшествия работают патрульные и следователь.

Как отмечается, причину аварии установит следствие.