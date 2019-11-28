На выезде из Одессы из-за тумана столкнулись 11 автомобилей (фото)
10:57, 28 ноября 2019Происшествия
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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека / Фото: Помощь на дорогах
Сегодня на выезде из Одессы из-за тумана столкнулись 11 автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, на Киевской трассе в районе торгового центра «Новая линия» в условиях густого тумана произошло столкновение 11 автомобилей.
Фото: Помощь на дорогах
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека.
На месте происшествия работают патрульные и следователь.
Как отмечается, причину аварии установит следствие.
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