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На выезде из Одессы из-за тумана столкнулись 11 автомобилей (фото)

10:57, 28 ноября 2019
Происшествия
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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека / Фото: Помощь на дорогах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, на Киевской трассе в районе торгового центра «Новая линия» в условиях густого тумана произошло столкновение 11 автомобилей.

Фото: Помощь на дорогах

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека.

На месте происшествия работают патрульные и следователь.

Как отмечается, причину аварии установит следствие.

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Теги: #Одесса#ДТПпогода в Одессе