Перевернулась в воздухе: в Днепре водитель сбил девушку на переходе (видео)

Девушку доставили в больницу в состоянии клинической смерти, у нее уже дважды останавливалось сердце.

Во вторник, 26 ноября, на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского в Днепре водитель Daewoo сбил девушку.

Об этом сообщает "Информатор".

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Автомобиль ехал в сторону ТЦ «Нагорный». Водитель не успел затормозить и сбил девушку, которая переходила по пешеходному переходу.

Водитель остался на месте ДТП и припарковал машину на обочине. Медики, прибывшие пытались ей оказать помощь на месте. Впоследствии потерпевшую госпитализировали в больницу Мечникова с многочисленными травмами.

У девушки диагностировали перелом основания черепа и перелом голени, также у нее – множественные удары и ссадины.

Главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что девушку они получили в состоянии клинической смерти

По последней информации, у нее уже дважды останавливалось сердце. Сейчас она находится в отделении реанимации, ее состояние оценивают как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти девушку.

Как сообщал УНИАН, на трассе Киев – Одесса в Черкасской области произошла масштабная авария с участием 11 автомобилей. Трое людей получили травмы.