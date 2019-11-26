Под Черкассами в аварии столкнулись 10 авто и рейсовый автобус, есть пострадавшие (фото)

В ДТП попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и автобус рейса "Варшава - Херсон".

На трассе Киев – Одесса в Черкасской области произошла масштабная авария с участием 11 автомобилей. Трое людей получили травмы.

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Как сообщает Управление ГСЧС Украины в Черкасской области, инцидент произошел в 06:54 26 ноября. Авария возникла в условиях гололеда.

«В ДТП попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением «Варшава - Херсон». В последнем находилось 20 пассажиров, из которых никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Ранее на Винниччине из-за гололеда опрокинулся рейсовый автобус: пятеро человек в больнице.