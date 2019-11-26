Ехал в зону ООС: на Киевщине расследуют гибель солдата, выпавшего из поезда

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства гибель старшего солдата.

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона расследует гибель старшего солдата, который выпал из поезда.

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Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС. Потерпевший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

Старшего солдата доставили «скорой» в Белоцерковский военный госпиталь. Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он умер в Главном военном клиническом центре ВСУ.

Досудебное расследование производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины осуществляет Белоцерковский отдел полиции ГУ НП в Киевской области. Организованы первоочередные следственные действия и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщал УНИАН, в Киеве скончался ветеран АТО Игорь Панов "Хан", которого жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.