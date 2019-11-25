Убийство в Херсоне: подозреваемый не помнит, зачем зарезал товарища

Полиция уже направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Мужчина, которого подозревают в убийстве 22-летнего херсонца, не помнит, что стало причиной резни.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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Как сообщается, в ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению херсонца причастен его 26-летний знакомый, с которым потерпевший встретился в последний день своей жизни.

Сотрудники полиции собрали достаточную доказательную базу для вынесения мужчине подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Со слов подозреваемого, после употребления алкоголя и наркотических веществ между товарищами возник конфликт, в результате чего потерпевший получил несколько ножевых ранений, от которых скончался. Бывший друг переложил тело погибшего в багажник и вывез за город в поле, где закопал. Что стало причиной конфликта злоумышленник точно не помнит.

За умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас полиция направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.