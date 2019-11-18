В Киеве пьяные парни избили охранника, пострадавший в реанимации (видео)

Молодые люди избивали мужчину, пока тот не упал без сознания на пол.

В Киеве компания пьяных молодых людей напала на охранника продовольственного магазина на ул. Ярославской. Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает столичная полиция.

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Отмечается, что мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания молодых людей навеселе, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока последний не упал без сознания на пол.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Трех злоумышленников установили и задержали. Им объявлено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером 17 ноября произошла резня в зале игровых автоматов "Лото" на улице Галицкой.