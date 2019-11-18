В Киеве пьяные парни избили охранника, пострадавший в реанимации (видео)
В Киеве компания пьяных молодых людей напала на охранника продовольственного магазина на ул. Ярославской. Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает столичная полиция.
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Отмечается, что мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания молодых людей навеселе, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока последний не упал без сознания на пол.
Сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Трех злоумышленников установили и задержали. Им объявлено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером 17 ноября произошла резня в зале игровых автоматов "Лото" на улице Галицкой.