В Кельтском море погиб украинский моряк - активисты

Трагедия произошла на сухогрузе ALMA во время шторма.

Украинский моряк погиб в результате травмы, полученной во время шторма в Кельтском море.

Об этом сообщила благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» в Facebook.

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«Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста. Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка», - говоится в сообщении.

В связи со случившимся судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.

«Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно - от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом», - отметили в благотворительной организации.

***БО «Фонд помощи морякам «Ассоль»» была основана родственниками украинского экипажа судна «Ариана», которое находилось в пиратском плену 7,5 месяцев. С борьбы за освобождения своих близких и начиналась деятельность организации, направленная на комплексную поддержку моряков и членов их семей.