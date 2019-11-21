В Черновцах юноша ради "лайков" в соцсетях пробежался по авто патрульных: теперь его будут судить за хулиганство (видео)

Сделав это, парень сразу бросился наутек, однако инспекторы догнали правонарушителя.

В Черновцах 19-летний парень пробежался по автомобилю патрульных полицейских, чтобы его друг снял это на видео, которым потом хотел похвастаться в соцсетях.

Об этом сообщает Патрульная полиция на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что юноша переходил дорогу по пешеходному переходу, затем внезапно изменил направление движения и выскочил на служебное транспортное средство, которое притормозило, чтобы его пропустить.

Парень пробежался по авто и сразу бросился наутек. Однако инспекторы догнали правонарушителя, задержали и передали следственно-оперативной группе Черновицкого отдела полиции.

Теперь юноше грозит наказание согласно ст. 296 (Хулиганство) УК Украины, что карается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах 3 ноября правоохранители разоблачили группу фальшивомонетчиков, изъяв во время обысков 62 тысячи долларов с признаками подделки.