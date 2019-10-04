В Одесской области старушка провалилась в уличный туалет и умерла от страха

Пенсионерка умерла от сердечного приступа – она очень испугалась, когда туалет начал рушиться.

1 октября на окраине города Рени Одесской области, по улице 8 Марта в дворовом туалете обнаружен труп пожилой женщины 87-ми лет.

Спасатели извлекли несчастную веревками. Тело тщательно осмотрел судмедэксперт, передает "Рени-Одесса".

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"На теле женщины нет следов насилия, — прокомментировал судмедэксперт Андрей Думитрашко. – Поэтому я прихожу к выводу, что речь не идет о насильственной смерти. Однако в верхних дыхательных путях погибшей нечистот не обнаружено – она не успела захлебнуться".

Он пришел к выводу, что пенсионерка умерла от сердечного приступа – она очень испугалась, когда туалет начал рушиться. И умерла еще до того, как провалились в яму.

"Я написал заключение: острая сердечная недостаточность, тем более что пожилая женщина страдала от хронической ишемической болезни сердца", - добавил судмедэксперт.

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