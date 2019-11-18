В Черкасской области в результате пожара в доме погибло двое маленьких детей

Еще одного ребенка, 2019 года рождения, доставили в больницу.

В селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое малолетних детей.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, информация о пожаре поступила спасателям сегодня в 11:51.

«В результате пожара погибли двое детей (2016 г.р. и 2017 годов рождения), еще один ребенок, 2019 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в 12:15 пожар на площади 5 кв. м был ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неисправность электрического обогревательного прибора.