В Киеве прогремел взрыв в квартире: погиб мужчина (фото, видео)

Тело погибшего сильно обгорело, личность еще предстоит установить.

В пятницу, 25 октября, в Печерском районе Киева в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу улица Бойчука, 4а прогремел взрыв.

Об этом пишет Информатор.

Читайте такжеНа Троещине в Киеве взорвали гранату (фото, видео)Отмечается, что изначально в квартире начался пожар, огонь распространился на комнату, кухню и привел к взрыву канистры.

В результате возгорания погиб мужчина. Его тело сильно обгорело, потому правоохранители занимаются установлением личности погибшего.

По словам местных жителей, в сгоревшей квартире проживал 73-летний мужчина со своим сыном, невесткой и внучкой. Погибший иногда выпивал, но семья, по словам жильцов, в целом была благополучной. На момент возгорания внучка погибшего была в школе.

Как ранее сообщал УНИАН, во вторник вечером, 22 октября, в центре Киева на улице Пушкинская произошел взрыв. В результате двое мужчин погибли, еще один человек получил ранения.