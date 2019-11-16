В ОРДЛО человеческим калом залило местное предприятие

В результате происшествия подтоплено склад с зерном и частную усадьбу.

В селе Тепличном на оккупированной боевиками территории Донбасса 15 ноября прорвало коллектор с отходами.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МЧС ДНР».

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«В 11.30 15 ноября в селе Тепличном Буденновского района произошла авария на напорном канализационном коллекторе «Райуправленческий», что привело к выбросу неочищенных сточных вод на территорию агропромышленной фирмы ООО «Агрофирма Тепличный», – говорится в сообщении боевиков.

Отмечается, что в результате происшествия подтоплено складское помещение с зерном и один приусадебный участок.

Отремонтировать аварию собираются 16 ноября.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины передало МИД Японии ноту протеста из-за участия сборной из так называемой "ДНР" на IX Кубке мира по каратэ KWF, который проходил в Токио 9-10 ноября.