В городском совете Балаклеи уверяют, что «ситуация стабилизирована, очаг возгорания локализован»

Информация, о какой «ситуации» говорится, не предоставляется.

В городском совете Балаклеи Харьковской области уверяют, что «ситуация стабилизирована, очаг возгорания локализован».

Такое объявление появилось на официальном сайте Балаклейского городского совета.

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«Уважаемые жители Балаклеи и района! Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Ситуация стабилизирована, очаг возгорания локализован. Осуществляются мероприятия по окончательной ликвидации возникшего события», - говорится в объявлении.

Никакой информации, о каком именно событии идет речь, в городском совете не предоставляют.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее было слышно около 20 взрывов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что это работали саперы, которые подрывали нетранспортабельные боеприпасы. «Они осуществляли подрыв тех боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет», - заявил в комментарии УНИАН начальник Управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Позже в уточненном сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook появилась информация, что «во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения». По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.