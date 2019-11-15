Похищенную неделю назад скульптуру луцкого кликуна вернули городу

В совершении кражи подозревается 21-летний местный житель.

Похищенную неделю назад бронзовую скульптуру символа Луцка – кликуна – вернули городу.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, скульптура весом до 5 кг и стоимостью 25 тыс. грн повреждений не получила.

По информации полиции, кражу скульптуры, которая была установлена на солнечных часах, находящихся на Театральной площади, совершил 21-летний местный житель.

Ему будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (кража) УКУ.

Полицейские вернули скульптуру кликуна начальнику управления туризма и промоции города Луцкого горсовета Екатерине Телипской.

По ее словам, после завершения следствия кликуна установят на то же место, откуда его похитили.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября стало известно о похищении бронзовой скульптуры одного из символов Луцка – кликуна, которая была установлена 1 ноября на Театральной площади.

Полиция начала расследование по факту кражи.

Известно, что в прошлом году 18 октября в Луцке двое 15-летних местных жителей похитили скульптуру луцкого кликуна, которая была установлена на улице Леси Украинки. Впоследствии ее вернули городу.