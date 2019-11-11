В Одесской области мужчина приговорен к 5 годам тюрьмы за развращение 10-летней дочери своего знакомого

Следствием установлено, что в ноябре 2018 года 31-летний преступник путем обмана заманил ребенка к себе домой и совершил с ним развратные действия.

Любашевский районный суд Одесской области приговорил местного жителя к 5 годам тюрьмы за развращение малолетней дочери своего знакомого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, осужденный – житель Любашевского района.

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Соответствующее решение суд принял на прошлой неделе. Как отмечается, прокуроры Котовской местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении молодого мужчины, подозреваемого в развращении 10-летней девочки (ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины).

«Приговором райсуда злоумышленник признан виновным в развращении малолетней и приговорен к 5 годам заключения», - сообщили в пресс-службе.

Следствием установлено, что в ноябре 2018 года 31-летний преступник путем обмана заманил ребенка к себе домой и совершил с ним развратные действия.

Как уточнил УНИАН представитель прокуратуры, указанный гражданин был в дружеских отношениях с родителями ребенка, в частности, с его отцом. Девочка знала его хорошо, доверяла и поэтому зашла в дом злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, в Харькове судят 29-летнего мужчину, который изнасиловал ребенка, ее бабушку и убил двух домашних котов.