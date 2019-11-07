В Харькове мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку и ее бабушку
13:59, 07 ноября 2019Происшествия
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По данным следствия, отчим 14-летней девочки систематически развращал ее.
Заседание назначено на 19 ноября / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com
В Харькове судят 29-летнего мужчину, который изнасиловал ребенка, ее бабушку и убил двух домашних котов.
Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьского райсуда.
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По данным следствия, отчим 14-летней девочки систематически развращал ее - говорил на сексуальные темы и, угрожая пистолетом, заставлял удовлетворять его половую страсть. Также, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, мужчина изнасиловал 73-летнюю мать сожительницы. После попытки гражданской жены освободить мать, мужчина связал ей руки и ноги. Кроме того, он убил двух домашних кошек.
Дело слушается в закрытом судебном заседании. Заседание назначено на 19 ноября.
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