В полицию сообщили о минировании поезда Харьков-Киев: пассажиров высадили на середине пути

Пассажиров пришлось высадить в Миргороде.

Сегодня, 11 ноября, неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути.

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Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

"Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал.