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В полицию сообщили о минировании поезда Харьков-Киев: пассажиров высадили на середине пути

13:05, 11 ноября 2019
Происшествия
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На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ / УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

"Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал.

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Теги: #поезд#минированиепогода в Харькове