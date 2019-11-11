В полицию сообщили о минировании поезда Харьков-Киев: пассажиров высадили на середине пути
13:05, 11 ноября 2019Происшествия
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Пассажиров пришлось высадить в Миргороде.
На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ / УНИАН
Сегодня, 11 ноября, неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути.
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Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.
"Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал.
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