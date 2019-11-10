На Луганщине задержали подозреваемого, который сбежал из-под стражи

Полиция нашла подозреваемого в заброшенном нежилом доме в поселке Спиваковка.

В Луганской области ранее судимый подозреваемый сбежал во время конвоирования. Правоохранители нашли и задержали мужчину в Новоайдарском районе.

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Как сообщалось на сайте Нацполиции, ранее судимый мужчина совершил побег во время конвоирования в изолятор временного содержания г. Старобельск.

Беглец подозревается в преступлениях по ст. 186 УК Украины, то есть является грабителем.

Полиция нашла подозреваемого в заброшенном нежилом доме в поселке Спиваковка Новоайдарского района, где он скрывался.

Теперь мужчина будет отвечать еще и за побег из-под стражи (ст. 393 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.