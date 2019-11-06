В Запорожье водитель маршрутки сбил парня и уехал дальше - пассажиры инцидент проигнорировали (видео)

Патрульных и скорую вызвала мама 14-летнего школьника, его доставили в больницу.

В Запорожье водитель маршрутки на пешеходном переходе сбил подростка, после чего поехал дальше. Ни один пассажир маршрутки даже не позвонил в полицию.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бус сбил парня, тот отлетел на асфальт. Водитель сначала остановился, а потом все же уехал. Патрульных и скорую вызвала мама 14-летнего школьника, его доставили в больницу. По предварительным данным, травмы не тяжелые, а виновника – 35-летнего водителя, который уехал с места аварии, задержали за несколько километров.

Но правоохранителей более всего поразило равнодушие пассажиров маршрутки. В момент аварии в салоне было полно людей, но ни один не вмешался в ситуацию и не позвонил в полицию.

Как сообщал УНИАН, вчера утром на улице Овражной в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen и маршрутки с пассажирами.