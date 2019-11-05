СМИ назвали имя убийцы 14-летней девочки под Одессой (фото)

С классом, где училась девочка, работает психолог.

15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот под Одессой зовут Кирилл. Имеет прозвище "Кифа".

Парень активно употребляет наркотики, рассказали Gazeta.ua знакомые парня.

Что касается Дарьи - она ​​из благополучной семьи. Мать - владелица салона красоты, в котором сама работает парикмахером. Девушка ухоженная, в плохих компаниях никогда ее не замечали, говорит Ирина Ткаченко, директор школы №71, где училась девушка.

"Девочка хорошая. По характеру - лидер. Училась у нас с первого класса, имела хорошие оценки", - рассказала Ткаченко.

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С классом, где училась Дарья, работает психолог. В компании, с которой девушка пошла гулять в день исчезновения, было около 30 подростков. Они в тот день курили и употребляли алкоголь. Мать Дарьи не отпускала ее, из-за чего поссорилась с дочерью и та ушла из дома.

Подозреваемому объявили о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была обнаружена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71.

Установлено, девочка, проживавшая в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам. Позднее полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка.