Радиоактивные капсулы в центре Киева: работников обсерватории обследуют врачи (видео)

В здании, где обнаружили неизвестные предметы, уже работают люди в штатном режиме.

Четверо сотрудников обсерватории Киева, которые работали в здании, где нашли радиоактивные ампулы, проходят обследование.

Читайте такжеПревысило норму в 500 раз: СБУ обезвредила под Одессой радиоактивное оборудование (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что анализы будут сдавать минимум до конца следующей недели,

Сейчас каких-то патологий врачи не наблюдают. Не жалуются на самочувствие и пациенты. А в самом здании, где обнаружили неизвестные предметы, уже работают люди в штатном режиме.

Накануне специалисты обследовали все помещение и заверили, что оно безопасное.

Как ранее сообщал УНИАН, два источника излучения нашли еще в понедельник. В критических местах фон превышал норму в 2 тысячи раз. Сейчас обе ампулы изъяты и находятся на исследовании.