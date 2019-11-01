Радиоактивные капсулы в центре Киева: работников обсерватории обследуют врачи (видео)
09:24, 01 ноября 2019Происшествия
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В здании, где обнаружили неизвестные предметы, уже работают люди в штатном режиме.
Работали возле радиоактивных ампул: сотрудников обсерватории в Киеве обследуют врачи
Четверо сотрудников обсерватории Киева, которые работали в здании, где нашли радиоактивные ампулы, проходят обследование.
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Отмечается, что анализы будут сдавать минимум до конца следующей недели,
Сейчас каких-то патологий врачи не наблюдают. Не жалуются на самочувствие и пациенты. А в самом здании, где обнаружили неизвестные предметы, уже работают люди в штатном режиме.
Накануне специалисты обследовали все помещение и заверили, что оно безопасное.
Как ранее сообщал УНИАН, два источника излучения нашли еще в понедельник. В критических местах фон превышал норму в 2 тысячи раз. Сейчас обе ампулы изъяты и находятся на исследовании.
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