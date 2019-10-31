Групповое изнасилование двух девочек в Одессе: задержаны все четверо преступников

Подозреваемых взяли под стражу на срок 60 дней без возможности внесения залога.

В Одессе арестованы все четверо мужчин, подозреваемые в изнасиловании двух несовершеннолетних жительниц города Беляевка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в конце прошлой недели правоохранители задержали четверых мужчин, причастных к изнасилованию двух девушек в Киевском районе Одессы. Пострадавшие – 15-ти и 17-летние жительницы города Беляевка.

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«Несовершеннолетние рассказали, что группа незнакомых мужчин на автомобиле привезли их в частный дом, где изнасиловали. Полицейские установили личности и задержали всех четырех злоумышленников», - заявили в главке.

Сейчас мужчинам в возрасте от 19-ти до 29-ти лет сообщено о подозрении, и Киевский районный суд Одессы избрал для них меру пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Как сообщили в пресс-службе суда, по версии следствия, несколько месяцев назад один из фигурантов познакомился в социальной сети Instagram с 17-летней девушкой и поддерживал с ней дружеские отношения.

Вечером 17 октября его друзья приехали в Беляевку на автомобиле марки «ВАЗ» и увидели на одной из улиц двух несовершеннолетних.

«В одной из них ребята узнали подругу, с которой их товарищ познакомился в социальной сети. Парни предложили им поехать в Одессу и отдохнуть, на что последние согласились. Компания несколько часов проводила свой досуг путем употребления алкогольных напитков», - рассказали в пресс-службе.

Через некоторое время одной из девушек стало плохо, и ее отвели в соседнюю комнату отдохнуть. Затем в эту комнату вошел один из подозреваемых и, применяя физическую силу, изнасиловал потерпевшую. В дальнейшем другие подозреваемые заходили в комнату и совершали аналогичные действия.

Кроме того, один из подозреваемых, запугав другую несовершеннолетнюю и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал ее.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил их. Четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внести залог.

Как сообщал УНИАН, 18 октября полиция начала расследование по факту группового изнасилования двух несовершеннолетних в Одессе. О ЧП, которое произошло в Киевском районе города, в полицию сообщила одна из потерпевших. По предварительным данным, две жительницы города Беляевка, в возрасте 15-ти и 17-ти лет, в социальных сетях познакомились с мужчиной, который приехал в Беляевку на красном автомобиле «ВАЗ».

Новый знакомый привез девушек в частный дом на улице Долгой в Одессе, где со слов потерпевших, их изнасиловали порядка десяти мужчин.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Вчера сообщалось об избрании меры пресечения одному из четверых подозреваемых – уроженцу села Майорское Одесской области.